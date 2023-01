Wolontariusze poszukiwani! Czeka na nich gorzowskie muzeum

Wiosna coraz bliżej, a to intensywny czas dla wszystkich instytucji kultury. Dlatego gorzowskie muzeum już teraz szuka wolontariuszy, którzy chcieliby wesprzeć zaplanowane na ten czas działania. Ale ochotnicy i ochotniczki mogą również pomagać w codziennych muzealnych zajęciach.

Muzeum z wolontariuszami współpracuje od dawna, bo zgłaszają się do nas młodzi ludzie, którzy chcą nabyć nowych umiejętności, wiedzy i zobaczyć, jak działamy na co dzień. Nigdy nie ogłaszaliśmy rekrutacji, bo ci ludzie po prostu do nas przychodzili. Stwierdziliśmy jednak, że wolontariat to idea, którą należy promować, dlatego ogłosiliśmy oficjalny nabór - mówi Ewa Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego w Gorzowie.