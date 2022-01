WOŚP 2022. Jak będzie wyglądał finał w Gorzowie? Kto zagra na Starym Rynku?

Znamy już pierwsze szczegóły dotyczące 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku został on zaplanowany na niedzielę 30 stycznia. Będzie to już drugi finał WOŚP w trakcie pandemii. Jak będzie on wyglądał w Gorzowie?

Pamiętacie, jak przebiegał finał w zeszłym roku? Jeśli chodzi o część artystyczną, to była ona dostępna on-line. W sali Miejskiego Centrum Kultury ustawiony został podest, z którego - poprzez transmisję on-line - zachęcano do licytowania gadżetów. Podest był też miejscem, z którego przeprowadzano wywiady z ciekawymi gośćmi, m.in. z Bartoszem Zmarzlikiem. Oprócz tego odbył się, także dostępny jedynie w sieci, koncert zespołu Poparzeni Kawą Trzy.