Wstąp na poranną kawę. Licealiści zapraszają na Światowy Dzień Poezji

W poniedziałkowy poranek powinniście wygospodarować sobie chwilę i o 9.00 wstąpić do Studia Kulinarnego Gastronomika (to kamienica, która sąsiaduje z placem budowy przy Przemysłówce, jej adres to Wełniany Rynek 14-16). Tu z gościny Zespołu Szkół Gastronomicznych zamierzają skorzystać uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie.

- 21 marca przypada Światowy Dzień Poezji. Tego dnia nasi uczniowie będą czytać wiersze w różnych językach: włoskim, hiszpańskim, ukraińskim, angielskim, francuskim oraz, oczywiście, polskim - mówi nam Aneta Gizińska-Hwozdyk, nauczycielka z II LO w Gorzowie.

Wierszy będziecie mogli posłuchać m.in. przy porannej kawie.