Wszystkich Świętych to również czas oszustów. Na co uważać?

Wszystkich Świętych 2022

Wszystkich Świętych to okres kiedy masowo odwiedzane są nekropolie. Bardzo często, przez wzgląd na to, iż bliskie nam osoby pochowane są na różnych cmentarzach, w różnych częściach kraju, duży ruch w ich rejonie jest przez kilka dni. Są to przygotowania, podczas których sprzątamy i szykujemy na ten dzień miejsca pochówku i same dni odwiedzin. W tym czasie musimy pamiętać o kilku ważnych zasadach.

- Nie wszyscy w rejonie cmentarzy są tam by odwiedzić bliskich. Część to osoby szukające okazji, by okraść nieostrożnych. Z tego powodu w rejonach cmentarzy i na nich samych będą policyjne patrole. Jednakże sami również zadbajmy o nasze bezpieczeństwo. - apeluje policja.