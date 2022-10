Wyburzyłbym nawet Letnią i Słońce zamiast stawiać bloki w parku |ROZMOWA

Gorzów z roku na rok ma coraz mniej mieszkańców, a jednocześnie nie tylko w szeroko rozumianym centrum stawia się coraz więcej pojedynczych bloków. Zabudowywana jest Góra Powstańców, duży blok wyrósł u zbiegu ul. Wyszyńskiego i Mickiewicza niemal nad samą Kłodawką, a ostatnio radni zgodzili się, by kolejne bloki powstały tuż przy samym parku Kopernika. Co pan na to?

- Jestem tym zdegustowany. Uważam, że gospodarka przestrzenna w mieście powinna odbywać się w trochę inny sposób. W Gorzowie jest przecież dużo więcej miejsc, które można przeznaczyć pod nowe bloki.

Gdzie, na przykład?

- Choćby w okolicy osiedla Europejskiego, gdzie jest mnóstwo znakomitych terenów pod budownictwo wielorodzinne. Tam jest przecież miejsce aż do planowanej północnej obwodnicy. To są tereny o wiele lepsze do tego, by je wykorzystywać na nowe bloki. Problemem dla władz miasta jest jednak podjęcie decyzji, że te tereny trzeba uzbroić. Tylko, że północna obwodnica też będzie wymagała uzbrojenia.