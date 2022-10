Wycieczka do lasu w sobotę? Zmień plany! W kilku gminach myśliwi urządzają polowanie

- Na sobotę w lasach gmin Santok, Kłodawa, Zwierzyn i Strzelce Krajeńskie (obwód 29-13) zaplanowane jest polowanie zorganizowane przez Koło Łowieckie Wilk z Różanek – informuje Urząd Gminy Santok. - Jeśli będziecie się wybierać do lasu np. na grzyby, starajcie się omijać te okolice.

O rozwagę apelują Lasy Państwowe

Nie ma przepisów regulujących kwestie oznakowania miejsca polowań i wprowadzania zakazów wstępu do lasu w trakcie polowania. Regulamin polowań rygorystycznie określa zasady oddawania strzałów, polowania i w pełni zabezpiecza bezpieczeństwo ludzi. Myśliwi są dobrze wyszkoleni, świetnie znają teren i to zwykle oni dostosowują się do ruchu turystycznego w lesie.

- Jeśli jest to polowanie zbiorowe, warto wykazać się zrozumieniem i wybrać inną trasę spaceru, zachowując bezpieczny dystans – apelują leśnicy na stronie Lasów Państwowych. - Las spełnia wiele rozmaitych funkcji społecznych, ale jest także obwodem łowieckim, gdzie mogą trwać polowania. Nie można żądać od myśliwych zaprzestania polowania, ale myśliwi muszą tolerować i przewidzieć obecność ludzi w lesie.