Wycieczki rowerowe do 7 km od Gorzowa Wielkopolskiego. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 czerwca?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Gorzowa Wielkopolskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Gorzowa Wielkopolskiego, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody.

🚲 Trasa rowerowa: Danków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 64,77 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 197 m

Suma podjazdów: 1 610 m

Suma zjazdów: 1 610 m

Deiv poleca trasę rowerzystom z Gorzowa Wielkopolskiego

Trasa prowadzi z Gorzowa Wlkp.

KŁODAWA (Kladow) - wieś gminna, położona 6 km na północ od Gorzowa Wlkp., przy trasie do Barlinka, na skraju Puszczy Gorzowskiej.

ŁOŚNO (Lotzen) - wieś sołecka, położona 13 km na północny wschód od Gorzowa Wlkp., przy lokalnej drodze do Barlinka, w śródleśnej enklawie w Puszczy Gorzowskiej, w otulinie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.

LIPY (Lübesee) - osada leśna z leśniczówką na południowym skraju jez. Lubieszewko. Po wojnie siedziba nadleśnictwa, obecnie mieści się tutaj Stacja Edukacji Ekologicznej.

DANKÓW (Tankow) - wieś położona 13 km na północny zachód od Strzelec Krajeńskich, przy drodze do Barlinka. Leży przy południowym brzegu Jez. Dankowskiego (Wielgie) i północnym Jeziora Kinołęka (Dankowskie Małe), przez które przepływa rzeka Pełcz. Miejscowość położona w pięknym otoczeniu lasów Puszczy Gorzowskiej, w granicach strefy ochronnej Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.

PRZYŁĘSKO

SANTOCZNO (Zanzhausen) - wieś sołecka o charakterze letniskowym, na południowo-wschodnim krańcu rynny jez. Mrowinko, 15 km na północny wschód od Gorzowa.

WOJCIESZYCE (Wormsfelde) - duża wieś sołecka nad jez. Wojcieszyckim (8,6 ha), położona 4 km na północny wschód od Gorzowa Wlkp.

GORZÓW WIELKOPOLSKI

