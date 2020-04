Wyjmij komputer z szafy! Niech skorzysta z niego uczeń!

Macie nieużywany komputer lub laptop? Fundacja Wiatr w Skrzydła właśnie rozkręca akcję zbierania takiego sprzętu. Przekazuje go rodzinom, w których dzieci nie mają możliwości zdalnego uczestnictwa w lekcjach.

- Jeden z laptopów, który dostaliśmy, przez kilka lat przeleżał u kogoś w wersalce. A inny sprzęt, choć wyglądał na mocno zużyty, to okazało się, że jest tak dobry, że internet śmiga w nim aż miło – mówią nam Izabela Szmyt i Wioletta Reszkowska. Jedna z nich na co dzień pracuje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, druga - w Akademii im. Jakuba z Paradyża. Obie tworzą fundację Wiatr w Skrzydła i właśnie rozkręcają akcję „Komputer dla dzieciaka”. Polega ona na zbieraniu używanych komputerów i przekazywaniu go potrzebującym.

- Ten pomysł przyniosło nam życie. Przez wirusa nie ma zajęć w szkołach, dzieci muszą uczyć się zdalnie w domu. Tylko, że nie wszyscy mają taką możliwość – mówi W. Reszkowska. – Niektórzy nauczyciele uważają, że dziecko jest na lekcji nieobecne. Nie zapytają jednak nawet, czy ma komputer, czy ma internet. A prawda jest taka, że internet nie jest tak naturalny jak światło w domu. Niektórzy go zwyczajnie nie mają. Ba! Nie mają nawet komputera – dodaje gorzowianka.

- Choć akcja dopiero wystartowała, samym zgłoszeń mamy już z około czterdziestu rodzin. A zapotrzebowanie w nich jest na około 50-60 komputerów. Na razie dostaliśmy cztery laptopy, z czego trzy już przekazaliśmy dalej. Mamy też tablet, drukarki, monitor – wylicza I. Szmyt. – Jeden laptop trafił do rodziny z podgorzowskiej wsi, gdzie jest trójka dzieci. Drugi do matki samotnie wychowującej dziecko. A trzeci do kolejnej rodziny z trojgiem dzieci. Żadna z tych rodzin nie miała komputera – dodaje pani Izabela.

- Na razie sprzęt przynoszą nam znajomi i najbliżsi, ale chcemy trafić do szerszego grona. Liczymy, że naszą akcją zainteresują się urzędy, firmy, może osoby prywatne. Przecież jak u kogoś w szafie, wersalce czy w pawlaczu komputer leży od kilku lat, to jaka jest szansa, że będzie on używany? Prawie żadna… Lepiej więc pomóc w ten sposób dzieciom w nauce. I przynieść ten komputer nam – mówią założycielki fundacji.

Macie nieużywany sprzęt komputer i możecie go przekazać dalej? Nie martwcie się jego techniczną zawartością.

- Wystarczy, że komputer uda się włączyć, a nasi zaprzyjaźnieni informatycy sprawdzą, czy sprzęt nadaje się do używania i nie jest elektrośmieciem. Z reguły większość komputerów i laptopów wyprodukowanych od 2010 r. będzie się nadawała do użytku. Jeśli będzie potrzeba, informatycy powgrywają do komputerów darmowe programy. Przygotowanie komputera do tego, by przekazać go dalej, zajmie co najwyżej kilka dni – mówi I. Szmyt.

Komputer dla dzieciaka. Jak przekazać sprzęt? Jeśli ktoś z Was będzie chciał przekazać komputer, może go przywieźć do siedziby fundacji przy ul. Uroczej, może też poprosić o jego odebranie z domu. Z fundacją można skontaktować się, dzwoniąc pod jeden z dwóch numerów telefonu: 605 233 259 lub 509 179 110. Można to zrobić także na Facebooku (profil: fundacja Wiatr w Skrzydła). Zgłaszać mogą się także informatycy, którzy chcieliby służyć swoją fachową pomocą. - Na razie raczkujemy i te komputery dopiero zaczęliśmy przekazywać. Wierzymy jednak, że z pomocą gorzowian ta akcja się nieźle rozkręci – mówią gorzowianki. Czytaj również:

