Wykonawca DK22 zszedł z placu budowy. Chce dopłaty kilkunastu milionów złotych!

Gorzowskie inwestycje przeżywają właśnie trudne chwile. Po tym, gdy w piątek 17 marca Słowianka poinformowała, że wykonawca hali sportowej mocno ograniczył prace, w kolejny piątek – 24 marca – gruchnęła kolejna wieść. Firma Budomex zeszła z placu budowy na rozbudowie drogi krajowej nr 22. Ta inwestycja polega na dobudowaniu drugich nitek jezdni do ulic: Łukasińskiego, Zawackiej i Walczaka (od ronda Gdańskiego do granic miasta).

Chodzi o kilkanaście milionów dopłaty

- Zdajemy sobie doskonale sprawę, że ceny poszły w górę, co przecież każdy z nas widzi choćby po cenach prądu. Musimy jednak sprawdzić, czy kwota, o jaką wnosi wykonawca, jest zasadna – dodaje prezydent Gorzowa. - Na poniedziałek 27 marca umówiliśmy się z Budomeksem na rozmowy. Jeśli one nie przyniosą skutku, sprawa trafi do Prokuratorii Generalnej – mówi Jacek Wójcicki. Tam dalej obie strony będą mogły mediować.

Obie strony się dogadają?

Jak wynika z naszych rozmów z miastem oraz z wykonawcą, obie strony chcą się dogadać. Miasto nie neguje tego, że kontrakt trzeba zwiększyć i jest w stanie to zrobić. Zdaje sobie bowiem sprawę, że rezygnacja w tej chwili z Budomeksu i pójście z wykonawcą do sądu bardzo mocno wydłużyłoby czas ukończenia i tak już opóźnionej inwestycji (miała być gotowa kilka miesięcy temu).

Kiedy skończą rozbudowę DK22?

Aktualny termin zakończenia prac nad rozbudową DK22 to 10 maja. I jeśli obie strony szybko dojdą do porozumienia, to – jak mówi nam wykonawca - cały czas jest on realny. Do zrobienia pozostał bowiem niewielki fragment ul. Walczaka między rondem Gdańskim a ul. Silwańską, a na pozostałych odcinkach jednej z nitek wylanie ostatniej warstwy asfaltu. Oprócz tego, trzeba jeszcze dokończyć ścieżki rowerowe i chodniki. Aktualny przestój w pracach mógłby spowodować, że po 10 maja do zrobienia byłyby jedynie prace brukarskie związane z chodnikami.

