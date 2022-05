Wypadek na trasie Kostrzyn - Skwierzyna. W Krasnołęgu zderzyły się dwa auta. Droga jest zablokowana

W poniedziałkowe (2 maja) popołudnie doszło do poważnego wypadku na drodze krajowej 22 na trasie Kostrzyn nad Odrą - Skwierzyna. W miejscowości Krasnołęg zderzyły się dwa samochody osobowe.

Kierująca volkswagenem została przetransportowana do szpitala w Gorzowie, natomiast pasażer mercedesa trafił do szpitala w Sulęcinie. Poszkodowani byli w kontakcie i w pełni świadomi. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, do szpitali trafili w celu wykonania kompleksowej diagnostyki.