Wypadek pod Dobiegniewem. Osobówka uderzyła w betonowe ogrodzenie - na miejscu pogotowie, policja i straż

Do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 160 w miejscowości Ostrowiec (powiat strzelecko-drezdenecki). Przed południem osobowy opel wypadł z drogi i uderzył w betonowe ogrodzenie. Na miejscu interweniowała OSP z Dobiegniewa, jednostka ratowniczo-gaśnicza ze Strzelec Krajeńskich, policja oraz pogotowie ratunkowe. Przypominamy, że obecnie na lubuskich drogach panują bardzo trudne warunki atmosferyczne, a temperatura przy gruncie jest znacznie niższa, niż ta odczuwalna w powietrzu. Uważajcie w czasie jazdy!

