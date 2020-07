Wyprawa życia dla dziecka. Nie na drugim końcu świata, ale u nas, w Gorzowie

To rzeczka między Gorzowem a Kłodawą. Najłatwiej dotrzeć do niej, zjeżdżając z ul. Dekerta na wprost w ul. Srebrną (bo akurat Dekerta w tym miejscu mocno skręca w stronę szpitala).

Robert Bogusz jest sędzią Sądu Okręgowego w Gorzowie. Fotografia to jego pasja. Podobnie jak wędrówki po okolicy. Tym razem zabiera nas na niebieski szlak wzdłuż Srebrnej.

- Zwykle podczas spacerów rzeczkę zostawiało się po lewej ręce. Porozrzucane w okolicznych krzakach śmieci nie zachęcały do prób przejścia wzdłuż jej brzegu – relacjonuje Robert Bogusz. - Tym razem duża tablica i wyraźnie oznaczona ścieżka powoduje, że zmieniamy pomysł na spacer i skręcamy w kierunku rzeczki.

Rzeczka Srebrna w Gorzowie: meandry i drzewa jak cuda natury

- W trakcie przejścia duże zaskoczenie – kontynuuje Robert Bogusz. - Wytyczona ścieżka prowadzi po terenie dalece odmiennym od tego, z którego przed chwilą zeszliśmy. Przede wszystkim zdecydowanie panuje tu natura. Rzeczka meandruje, zaś jej brzegi i bezpośrednią okolicę porastają drzewa z odsłoniętymi korzeniami. Każde takie drzewo zdaje się być cudem natury. Człowiek patrzy i nie może się nadziwić jak dalece potrafią być splątane ich korzenie.

Robert Bogusz zauważa, że w środku dnia robi to duże wrażenie. - Jak potrafiłyby przemówić do wyobraźni takie widoki gdyby ścieliły się mgły? – zastanawia się. - Po drodze skojarzenia z Horseshoe Bend - najsłynniejszym meandrem rzeki Kolorado. Oczywiście w bardzo dużej skali, ale należy brać pod uwagę położenie i uwarunkowania terenu... Może ktoś to uznać za dużą przesadę, ale ja naprawdę miałem tam takie skojarzenia…