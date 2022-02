Wyraźny spadek liczby zakażeń w Gorzowie |25 LUTEGO

W piątek 25 lutego w Lubuskiem potwierdzono 848 przypadków koronawirusa w Lubuskiem. To już trzynasty dzień ze spadkiem infekcji w naszym województwie. Wskaźnik zakażeń w regionie spadł do poziomu 69,55 os. na 100 tys. mieszkańców.

W piątek 25 lutego w Gorzowie potwierdzono 109 przypadków koronawirusa. Wskaźnik zakażeń w mieście spadł do poziomu 83,94 os. na 100 tys. mieszkańców.

Jeśli chodzi o sytuację w lubuskich szpitalach, to widać wyraźną poprawę. Liczba hospitalizowanych spadła o około 10 proc. do 414 osób, z których 14 jest podłączonych do respiratora. W szpitalu w Gorzowie liczba hospitalizowanych pozostała bez zmian - 88 osób.

W całej Polsce potwierdzono w piątek 16 724 zakażenia, poinformowano też o 198 zgonach związanych z COVID-19. Osiem z nich było w Lubuskiem. Zmarły dwie osoby z Zielonej Góry, dwie z powiatu zielonogórskiego, jedna z międzyrzeckiego, jedna ze słubickiego, jedna ze strzelecko-drezdeneckiego i jedna z Gorzowa.

Czytaj również:

Gorzowianie wspierają Ukraińców. Przyszli na wiec na Starym Rynku