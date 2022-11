Wyszedł ze znajomymi i wciąż nie wrócił. Trwają poszukiwania Marcina Jastrzębskiego

Mija kolejna doba poszukiwań trzydziestojednoletniego gorzowianina Marcina Jastrzębskiego. Mężczyzna wyszedł z domu w miniony czwartek, aby spotkać się ze znajomymi. W piątek nad ranem opuścił jeden z barów przy ulicy Mostowej, skąd udał się w stronę ulicy Sikorskiego. Po kilkudziesięciu minutach wrócił w stronę centrum miasta i skręcił w ulicę Garbary. Wtedy też po raz ostatni kontaktował się z bliskimi telefonicznie. Od tamtej pory telefon trzydziestojednolatka jest wyłączony, a po mężczyźnie nie ma śladu.

Z tego, co wiem, to jeszcze rano miał kontakt z dziewczyną i śmiał się, że wróci do domu hulajnogą. Jednak później prawdopodobnie zamówił taksówkę, ale kiedy kierowca podjechał pod wskazane miejsce, to nikogo już tam nie było. Weekend minął, a on jakby zapadł się pod ziemię - mówi pan Piotr, który pracuje z zaginionym Marcinem Jastrzębskim w jednej firmie kurierskiej.