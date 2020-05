Wyznanie na przystanku autobusowym może przeczytać każdy. A do kogo było adresowane?

„Twe miejsce na niebie, ja zmierzam do piekła. Czy nić między nami na zawsze już pękła? Czy bardziej się po niej wspinałem za Tobą? Czy tylko Cię na dno zaciągłem za sobą?” – na przystanku w podgorzowskim Gliniku (gmina Deszczno) ktoś umieścił takie wyznanie.

Sołtys Glinika nie zna autora

Przystanek autobusowy z wielkim napisem stoi w centrum wsi, tuż przy kościele. Czy napis to cytat z utworu, czy oryginalny tekst autora, tego mieszkańcy nie wiedzą. Przynajmniej ta „dorosła” część mieszkańców. – Napis powstał już rok temu. Jakiś młodzieniec w ten sposób wyraził swoje uczucia. Młodzież pewnie wie doskonale, kto to wymalował. Ale my nie dociekaliśmy – mówi Edward Podgórny, sołtys Glinika.

Sołtys przyznaje, że nie wie też, czy wyznanie wypisane na przystanku przyniosło skutek i autor zyskał dzięki temu w oczach adresatki i czy ta historia ma jakiś ciąg dalszy.