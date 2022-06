Z czego słynął Gorzów i jak wyglądała Zielona Góra? Dowiesz się z wyjątkowego filmu! Magdalena Marszałek

Czym kilkadziesiąt lat temu mógł pochwalić się Gorzów, co miała wówczas do zaoferowania Zielona Góra i co wydarzyło się pod starym dębem w Międzyrzeczu? Między innymi tego dowiemy się z wyjątkowego filmu udostępnionego przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Dokument po cyfrowej rekonstrukcji można obejrzeć za darmo.