Z donic w centrum do gruntu na Wieprzycach. To droga klonów z deptaku

- Do przesadzenia zostało nam jeszcze kilkanaście sztuk - mówili nam w poniedziałek 28 listopada pracownicy firmy, która zajmuje się przesadzaniem 30 klonów tatarskich. Od ponad dwóch lat rosły one w betonowych donicach na deptaku na ul. Sikorskiego. Miasto postanowiło jednak przesadzić je do gruntu. Drzewa trafiają więc tym samym w pobliże pętli tramwajowej na Wieprzycach.

- Część już została tam posadzona - mówili nam z uśmiechem pracownicy, którzy w poniedziałkowe przedpołudnie wydobywali klony z donic. Łatwo nie było. - Te drzewa już się mocno zakorzeniły - mówili naszemu reporterowi.