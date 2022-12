Z Gorzowa do Berlina będą aż trzy pociągi bezpośrednie! O jakich godzinach?

W niedzielę 11 grudnia wchodzi w życie nowy rozkład jazdy na kolei, który będzie obowiązywał do grudnia przyszłego roku. Na razie bezpośrednich pociągów z Gorzowa do Berlina trudno w nim jeszcze szukać, bo wciąż jeszcze stawiany jest nowy graniczny most kolejowy na Odrze. Miał on zostać oddany do użytku w grudniu tego roku, ale roboty mają półroczny poślizg. Gdy się zakończą, pociągi jednak będą.

- Po zakończeniu prac remontowych wrócą jednak bezpośrednie połączenia z Berlina do Kostrzyna, a także do Gorzowa - mówi nam Paweł Nijaki z zielonogórskiego oddziału Polregio.

Kolej zakłada, że ruch na moście granicznym na Odrze zostanie przywrócony w czerwcu przyszłego roku.