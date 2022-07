Z Gorzowa na Jasną Górą pielgrzymują już od 40 lat!

Ile kilometrów dziennie może przejść człowiek?

- To już zależy od możliwości i kondycji [śmiech]. My na pielgrzymkach przechodzimy od dwudziestu kilku do trzydziestu kilku kilometrów dziennie.

A dlaczego akurat tyle? Przecież 20 km to się raptem w około cztery godziny idzie...

- Zgadza się. Tylko, że do przemarszu trzeba jeszcze doliczyć postoje, mszę świętą, modlitwę, niekiedy rozmowę z mieszkańcami. To wszystko zatem trochę trwa. Dzień pielgrzymkowy i tak jednak kończy się szybciej niż przed laty, gdy pielgrzymów szło dużo więcej niż teraz.