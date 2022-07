Z jaką sprawą Lubuszanin przychodzi do wojewody?

- Jeśli wojewoda ma poznawać problemy regionu, problemy mieszkańców, a później te problemy przenosić na grunt „warszawski”, gdzie zapadają decyzje co do rozwiązań ustawowych, to bez kontaktu z ludźmi takiej możliwości nie będzie. Dla mnie to niezmiernie ważne - mówił we wtorek 12 lipca wojewoda Władysław Dajczak. Przed południem, po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią, wrócił do spotkań z mieszkańcami.