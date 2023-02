Z jakiego powodu zmarł ratownik medyczny? Są wyniki sekcji zwłok

- Przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa, co oznacza, że do zgonu doszło z przyczyn naturalnych – mówił nam w poniedziałkowe popołudnie 27 lutego prok. Łukasz Gospodarek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie. Informował on nas o wynikach sekcji zwłok ratownika medycznego, który zmarł w nocy ze środy na czwartek (22/23 lutego) podczas dyżuru na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w szpitalu wojewódzkim w Gorzowie.

- Podkreślam jednak, że są to na razie wstępne wyniki. Na pełniejsze wyniki musimy poczekać. Będą one w późniejszym czasie – dodawał prok. Gospodarek.