Z okolic Kwadratu znikną kubły na śmieci. Będą... pod ziemią

- W tym tygodniu rozstrzygamy przetarg na nadzór inwestorski nad całą inwestycją, a już w przyszłym tygodniu ogłosimy przetarg na budowę – mówi Katarzyna Szczepańska, przewodnicząca Związku Celowego Gmin MG-6. Właśnie szykuje się on do budowy pojemników podziemnych na Kwadracie.

W mieście są już pojemniki półpodziemne (stawia je już np. spółdzielnia mieszkaniowa Górczyn), ale pojemniki podziemne to będzie prawdziwa nowość. Śmietniki będą „wysokie” na trzy metry. Prawie w całości będą jednak wkopane w ziemię. Ponad powierzchnię będzie wystawało raptem kilkadziesiąt centymetrów.

Będzie sześć dużych pojemników

- Te śmietniki staną na skrzyżowaniu ul. 30 Stycznia z ul. Dąbrowskiego od strony pobliskiej Żabki – mówi K. Szczepańska. Pojemników będzie łącznie sześć . Każdy z nich, oprócz trzech metrów „wysokości”, będzie miał wymiary: 170 x 170 cm. Pojemniki będą wkopane jeden obok drugiego. Po zewnętrznych stronach będą pojemniki na odpady zmieszane, a po środku na papier, plastik, szkło oraz na odpady bioodpady.