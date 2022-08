Za chwilę na Europejskie ma wjechać autobus, ale zatoki dla niego... do dziś nie ma

O tym, że autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji mają wjeżdżać na osiedle Europejskie, było wiadomo już pół roku temu. W lutym tego roku na naszych łamach skierowanie autobusów w tą część miasta zapowiedział prezydent Jacek Wójcicki. Jeszcze tego samego miesiąca zostały przeprowadzone testy, a w marcu magistrat ogłosił, że autobusy na os. Europejskie zaczną kursować 1 września.

Ponieważ nie dostrzegliśmy, by na osiedlu Europejskim powstawała infrastruktura mająca służyć autobusom, w środę 17 sierpnia zapytaliśmy urzędników, czy sprawa wciąż jest aktualna. Magistrat potwierdził, że autobusy będą jeździć od 1 września, a w czwartek wydał w tej sprawie komunikat do mediów.

Osiedle będzie obsługiwane przez linię 101. Będzie ona kursować co 15-20 minut. Autobusy będą wjeżdżać na osiedle przez rondo Europejskie i ul. Haską (to nowy wjazd na osiedle), a następnie skręcą w lewo w ul. Londyńską. Przystanek ma być za skrzyżowaniem z ul. Wiedeńską.