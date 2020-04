Za co można dostać mandat? Czy można jechać na pogrzeb, czy na ulicy trzeba mieć rękawiczki ochronne? Kary są wysokie

Pytania, które napływają do rzecznika to między innymi: Policja ukarała córkę 500-złotowym mandatem za brak rękawiczek ochronnych na ulicy. W tej sytuacji Policja nie powinna była nałożyć mandatu. Żaden przepis prawa nie nakłada (obecnie) na obywateli Obowiązku nakładania rękawiczek na ulicy podczas przemieszczania się. Trzeba teraz złożyć do sądu rejonowego, który działa w miejscu, gdzie został nałożony mandat, wniosek o uchylenie mandatu. Uwaga, trzeba to zrobić nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu (czyli od dnia przyjęcia mandatu).

Skończył mi się właśnie zasiłek dla bezrobotnych: czy w obecnej sytuacji mogę liczyć na coś więcej. Trzeba w tej sytuacji złożyć (drogą elektroniczną) wniosek o zasiłek do miejskiego/gminnego ośrodka pomoc społecznej. To, czy świadczenie zostanie przyznane, zależy od dochodu, w zależności od rodzaju prowadzonego gospodarstwa domowego. Do tej pory Sejm nie przyjął szczególnych uregulowań mających na celu pomoc osobom bezrobotnym, w tym osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku.

Chcę odebrać samochód z naprawy – oddałem go tam 5 tygodni temu. Czy mogę pojechać do warsztatu z kolegą? Samochód jest mi potrzeby do dojazdu do pracy

Odebranie samochodu po to, by jeździć nim do pracy, wydaje się zasadne. Zgodnie z treścią § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono zakaz przemieszczania się. W przepisie tym przewidziano kilka wyjątków m.in. dot. sytuacji wykonywania czynności zawodowych. W zgłoszonym problemie wydaje się uzasadnione odebranie naprawionego pojazdu i wykorzystywanie go w dojazdach do pracy; korzystanie z samochodu prywatnego ogranicza możliwość zarażenia w porównaniu z np. transportem publicznym. Liczba osób poruszających się samochodem nie jest określona w tym rozporządzeniu. Jak w każdej sytuacji powinniśmy kierować się zasadą minimalizowania ryzyka i jeśli nie jest to konieczne, unikać kontaktów z innymi osobami.