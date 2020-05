Za gaz ziemny zapłacimy mniej

Obecnie w EWE energia sp. z o.o. trwa promocja „Czas na wygodny gaz”, która obniża o 700 zł brutto standardową opłatę przyłączeniową oraz pozwala uzyskać do 12 miesięcy zwolnienia z opłat abonamentowych. Ze specjalnej oferty skorzystać można tylko do 14 czerwca 2020 r. www.czasnagaz.ewe.pl To nie koniec dobrych wiadomości. Z dniem 1 czerwca br. spółka EWE obniża także ceny gazu ziemnego. Rachunki za gaz ziemny będą niższe nawet o 500 zł rocznie.Promocja „Czas na wygodny gaz” dotyczy klientów indywidualnych oraz prowadzących działalność gospodarczą. W czasie jej trwania opłata przyłączeniowa do sieci gazowej EWE jest niższa o 700 zł brutto, zatem koszt przyłączenia po rabacie, wynosi tylko 1501,71 zł brutto*. Oprócz tego klient może uzyskać do 12 miesięcy zwolnienia z opłat abonamentowych!Aby skorzystać z promocyjnej oferty wystarczy do 14 czerwca br. podpisać z EWE umowę o przyłączenie do sieci gazowej i sprzedaż gazu. W tym celu wystarczy złożyć wniosek online na stronie www.czasnagaz.ewe.pl , na której znajdują się także szczegóły promocji.EWE to działający od ponad 20 lat w Polsce niezależny dostawca gazu, posiadający aż 1772 km własnych sieci gazowych. Dostarcza gaz do ponad 24 tys. klientów indywidualnych i firm, w 50 gminach na terenie 6 województw. Przez cały okres działalności, poprzez dostarczanie ekologicznego źródła energii jakim jest gaz ziemny, EWE ograniczyło emisję szkodliwych związków do atmosfery – w przypadku CO2 o około 1 396 506 ton, a pyłów o 12 533 ton