Za ile kupisz kwiaty w Gorzowie? Ceny na ryneczku Jerzego

Jeśli lubicie kwiaty doniczkowe, to musicie udać się na ryneczek Jerzego w Gorzowie. Tam jest ich dosłownie zatrzęsienie. A od ich liczny i kolorów aż może się zakręcić w głowie.

Begonie - 2,50 zł, aksamitki - nawet od 1,50 zł, pelargonie - 6 zł. To tylko przykładowe ceny z piątku 3 czerwca. Po ile były tego dnia kwiaty na ryneczku, zobaczcie w naszej galerii.

Przypomnijmy, że ryneczek jest otwarty w poniedziałki, środy, piątki i soboty. Największy handel kwitnie do południa.

