Za Kornelią Lesiewicz kolejny słaby start. Będzie lepiej na mistrzostwach Polski U-20? Tam wystąpią też inni Lubuszanie

Lekkoatletka, która w tamtym roku zachwycała nas swoimi biegami, wróciła do zawodów po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej kontuzją mięśnia dwugłowego, którą odniosła przed rywalizacją na Memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy. Przerwa w treningach i mitingach nie przyniosła pozytywnego skutku, bo rezerwowa zawodniczka w igrzyskach olimpijskich w Tokio niestety ponownie, tak jak na inaugurację sezonu, pobiegła wolno. Bieg na jedno okrążenie we francuskim Sotteville-les-Rouen ukończyła ze słabym czasem 55.44 s, plasując się na szóstym miejscu.

Tym samym w Radomiu Lesiewicz będzie walczyła nie tylko o medal mistrzostw kraju w swojej kategorii wiekowej, ale również, a może przede wszystkim o minimum na mistrzostwa świata U-20 w sierpniu w kolumbijskim Cali. Bo tego nadal nie wypełniła… Co więcej, gdyby tegoroczna maturzystka prezentowała się tak jak w 2021 r., to byłaby brana pod uwagę pod kątem zbliżających się mistrzostw świata seniorów w Eugene w USA. A tak, to ani ona, ani też rewelacja tego sezonu, Nikola Horowska z ALKS AJP Gorzów, w Ameryce nie wystartują. W przypadku tej drugiej uznano, że lepiej będzie przygotować się na sierpniowe mistrzostwa Europy w Monachium, by tam wykręcać dobre czasy.