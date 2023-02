Za mundurem uczniowie sznurem. Gdy pójdą do wojska, dostaną 5 tys. zł na rękę

W klasach wojskowych są dwie specjalności: technik informatyk i technik analityk. Jeśli chodzi o pierwszą z nich, to nabory są co roku, natomiast druga ma tylko czwarty rocznik. Klasa została utworzona w 2019 r. w ramach programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. W kolejnych latach już takiej możliwości nie było. A zainteresowanie klasami mundurowymi rośnie…

- Co roku do klas mundurowych mamy po dwie-trzy osoby na jedno miejsce. I to tylko wśród tych, który zadeklarowali naszą szkołę jako tę pierwszego wyboru – mówi nam Iwona Trzaskowska, dyrektorka Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.