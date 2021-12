Za rok pacyfikację Ursusa będzie już przypominał pomnik?

Przed tablicą, która na ścianie jednej z hal przy ul. Targowej, upamiętnia dziś to wydarzenie, głos zabrał także Krzysztof Gonerski - wówczas 18-letni pracownik, a dziś przewodniczący Solidarności w Enei. - Przykro mi, że tylo taja skromna tablica upamiętnia pacyfikację. Od kilkunastu lat jako strajkujący próbujemy postawić pomnik. To dzieło podjął Tadeusz Horbacz, ale 15 stycznia tego roku zmarł. Proszę, abyśmy może już na następną rocznicę spotkali się przy pomniku, który ma stanąć na skwerze. Projekt już jest, pozwolenie miasta jest, trzeba tylko sponsorów - mówił K. Gonerski.

- Był wtedy duży strach. To dla mnie trudna rocznica, bo cały czas mam w pamięci to, co się wtedy działo. Trzymałem z kolegami wartę między 3.00 a 4.00, gdy to się zaczęło - mówił pan Andrzej, jeden z uczestników tamtego strajku.

- To powinna być nasza wspólna sprawa. Pomnik przekracza możliwości finansowe zarządu regionu czy samej Solidarności. W myśl wdzięczności tym, którzy wtedy odważyli się protestować, musimy wszyscy zadbać o to, by ten pomnik mógł powstać. Głęboko wierzę, że on powstanie. Jest możliwość, żeby zdobyć dofinansowanie na ten pomnik, bo jest przecież Narodowa Fundacja Kultury, jest ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego. Jeśli taki wniosek o wsparcie się pojawi, na pewno będę go wspierał - mówił GL wojewoda Władysław Dajczak.

