Zabytkowa willa Jaehnego już po "parapetówce". Tak wygląda w środku!

- To ma być miejsce przenikania się biznesu, kultury i działalności charytatywnej - mówił wczoraj Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. W południe otwierała ona willę Jaehnego. Budynek był remontowany od jesieni 2020 r. Willa Jaehnego to jeden z bardziej rozpoznawalnych budynków w mieście. I nie tylko dlatego, że sąsiaduje z biblioteką wojewódzką, czy że przez kilkadziesiąt lat była siedzibą milicji obywatelskiej z celami dla aresztowanych. Willa zbudowana w 1896 r. przez Karla Jaehnego, właściciela zakładu przemysłowego, jest po prostu jednym z ładniejszych budynków w mieście.

Przez około dwie ostatnie dekady budynek był nieużywany i zwyczajnie niszczał. Były prezydent Tadeusz Jędrzejczak planował zrobić w nim Miejski Ośrodek Sztuki, a całość „opakować” szkłem. Za czasów prezydenta Jacka Wójcickiego pojawił się pomysł, by w willi był Instytut Papuszy. Z obu tych pomysłów nic jednak nie wyszło. Ostatecznie doszło do tego, że gorzowscy radni zgodzili się, by willę za 1 proc. jej wartości kupiła Izba. Budynek był wart 1,064 mln zł. Izba zapłaciła więc za niego 10,6 tys. zł. Zdobyła jednak 8,4 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, dołożyła „trochę” swoich funduszy i dziś wyremontowany za ponad 10 mln zł obiekt znów cieszy oko (za remont odpowiadała Drew-Plast Mazowiecki).