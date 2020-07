Zachodnia Liga MTB z Chojny przenosi się do Gorzowa. W niedzielę rywalizacja na dwóch kółkach

Start do wyścigu na dystansie mini (trzy pętle o długości 3 200 m) odbędzie się o 10.00, a dekoracja zwycięzców ok. 12.00. Za to zawodnicy wyścigu na dystansie mega (cztery pętle) zaczną się ścigać o 11.30. Dekoracja zwycięzców ok. 13.30.

W pierwszej rundzie w Chojnie na dystansie mega najlepsi byli Janusz Put i Marta Balcerzak, a na dystansie mini - Łukasz Michalski i Małgorzata Lewandowska.