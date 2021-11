Zaduch w biurach? Niebawem to będzie przeszłość. Miasto inwestuje w klimatyzację

Zimne napoje, dodatkowe przerwy albo skrócenie czasu pracy. Dotychczas miejscy urzędnicy jedynie w taki sposób mogli radzić sobie z niedogodnościami powodowanymi przez upały. Latem, gdy żar leje się z nieba niektóre biura przypominają rozgrzany piekarnik, a wiadomo, że wysokie temperatury nie tylko nie idą w parze z urzędniczym dress-codem, ale też znacznie utrudniają wykonywanie codziennych obowiązków.

Budynek przy ulicy Sikorskiego ma tak zwaną wystawę południową, co oznacza, że jest to najbardziej nasłoneczniona strona, a tym samym również najgorętsza. W lecie, kiedy zaczynają się upały duchota panująca wewnątrz biur robi się po prostu nieznośna. To są trudne warunki dla pracowników - mówi sekretarz miasta Eugeniusz Kurzawski.