Zadyma, piknik i śpiew na Dzień Flagi w Gorzowie

W 2014 r. z okazji Dnia Flagi była w Gorzowie zadyma. I to dosłownie! Na most Staromiejski w Gorzowie przyszli Ludzie dla Miasta i odpalili biało-czerwone race. Biało i czerwono było także dwa lata później. Koło Gospodyń Miejskich w Gorzowie na ul. Sikorskiego zorganizowało… Piknik pod Wiszącą Flagą. Nazwa nie była przypadkowa, bo w oknach pobliskiego urzędu miasta zawisła flaga. Była nietypowa, bo… wydziergana na szydełku.

Nietypowa była też flaga, która 2 maja 2018 r. powiewała na gorzowskiej katedrze. Świątynia była już remontowana po pożarze. 230. Gorzowska Drużyna Harcerska postanowiła więc wykorzystać stojące przy katedrze rusztowania i rozwiesiła na niej ogromną flagę o długości 47,5 metra i szerokości 155 cm.

To nie wszystko, co z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej działo się 2 maja w Gorzowie. Co roku z inicjatywy dzisiejszej europosłanki Elżbiety Rafalskiej odbywało się patriotyczne śpiewanie (w ostatnich latach na Kwadracie).

W tym roku tej i podobnych imprez nie będzie. Powód? Wiadomy… Koronawirus. Nic jednak nie szkodzi, by świętować we własnym zakresie.