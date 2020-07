Zakończył się nabór maluchów do gorzowskich żłobków

W sumie do czterech miejskich żłobków przyjętych zostało 240 dzieci. Niemal drugie tyle, bo aż 238 niestety nie dostało miejsc. – Te dzieci automatycznie trafiły na listę rezerwową. I jeśli rodzic przyjętego już dziecka zrezygnuje ze żłobka, to kolejne dziecko z tej listy zostanie przyjęte – tłumaczy dyrektor Rudnicka.

W tym roku nabór do gorzowskich żłobków trwał trochę dłużej niż zwykle. - Ale już umowy z rodzicami są zawarte i spotkania dyrektorów z nimi również są za nami – mówi Eliza Rudnicka, dyrektor wydział spraw społecznych Urzędu Miasta w Gorzowie.

Oczywiście decyduje liczba punktów, jakie udało się zebrać podczas rekrutacji. A punkty były m.in. za: wielodzietność, samotne wychowywanie malucha (trzeba to było udowodnić, okazując np. wyrok rozwodowy), rodzeństwo w tej samej placówce, posiadania karty mieszkańca. W tym roku doszło jeszcze jedno kryterium: szczepienie. Dziecko, które było poddane obowiązkowym szczepieniom dostało 40 punktów (przykładowo, za to, że pochodzi z wielodzietnej rodziny jest 20 punktów).

A co jeśli na liście rezerwowej jest kilkoro dzieci z taką samą liczbą punktów? – Wtedy regulamin przewiduje losowanie – tłumaczy E. Rudnicka.

Miasto dotuje prywatne żłobki

Jeśli dziecko nie dostanie miejsca w miejskiej placówce, rodzice mogą liczyć na to, że magistrat dopłaci 200 zł miesięcznie do opłaty za prywatny żłobek (uwaga: dotyczy to wyłącznie rodzin zameldowanych w Gorzowie). Jednak jego właściciele muszą mieć podpisaną z magistratem umowę. Obecnie dziewięć prywatnych podmiotów spełniło te formalności.

Listę znajdziecie na stronie magistratu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

Dla tylu dzieci zabrakło miejsc w gorzowskich żłobkach w ostatnich latach: