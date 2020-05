Zakupy w maseczkach i rękawiczkach nie dla nas? Coraz więcej osób lekceważy zalecenia związane z koronawirusem

Po to żeby zabezpieczyć klientów i pracowników przed zarażeniem się koronawirusem . Jesteśmy pod jednym z marketów w Gorzowie. Większość wysiadających z aut zasłania twarze maseczkami. Niektórzy mają już założone rękawiczki. – Te sklepowe są tak niewygodne, że nic przez nie można zrobić. Ani złapać nic, ani woreczka otworzyć – mówi pani Magda, która ma też ze sobą torbę na zakupy, żeby nie dotykać sklepowych koszyków. – Ale denerwuje mnie, że nie wszyscy przestrzegają zasad. Maseczki noszą, byle nosić, ale zasłaniają jedynie usta. Albo i to nie – mówi gorzowianka. Faktycznie, sporo osób „podciąga” maseczkę na twarz dopiero w momencie, gdy przechodzi tuż obok drugiej osoby. Ale są tacy, którzy i tego nie robią. I tacy, którzy noszą maseczkę pod brodą. – To jest niepotrzebne i głupie – macha tylko ręką mężczyzna, zapytany dlaczego nie zakrywa twarzy maseczką.

W markecie zasłaniają usta swetrem

Wiele osób „odpuszcza” też sobie rękawiczki. Albo zdejmuje je już przy kasie, bo nie radzą sobie z pakowaniem zakupów i płaceniem w nich. I klienci zupełnie bez nich podają banknoty kasjerce, wyciągają drobne. Wydaje się, że zasady, które wprowadzono dla bezpieczeństwa i kasjerek i klientów są już tylko umowne.

Internauci również to zauważyli. - Pracuję w sklepie. Przychodzą klienci co naciągają prowizorycznie sweterek aby zakryć usta. Ale są tacy, co nawet tego nie robią – pisze na facebooku Naszego Miasta Gorzów pani Ewa. - Maseczki, przyłbice zakładamy po to, by inni czuli się bezpiecznie, a nie ty. To taki psychologiczny gest. To, że mało zabezpieczający to już każdy wie – zauważa pan Krzysztof.