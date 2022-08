Zalew Karnin. Urzędnicy potwierdzają zakwit sinic. Woda już się poprawia

O tej sprawie pisaliśmy kilka dni temu w tekście: Czytelnik: - Zalew w Karninie pachnie rozpuszczalnikiem. Pisaliśmy wówczas o tym, że zgłosił się do nas gorzowianin - pan Krzysztof - który w zeszłym tygodniu wybrał się nad zalew w Karninie.

- Zalew wygląda, jakby ktoś wylał do niego hektolitry czegoś chemicznego w jaskrawym kolorze - opisywał nasz Czytelnik.

Wójt gminy Paweł Tymszan odpowiadał na to: - W zalewie doszło do zakwitu sinic. Zakaz kąpieli w akwenie obowiązuje do odwołania - mówił.

- Niemożliwe, żeby sinice pachniały rozpuszczalnikiem i pokrywały brzeg kożuchem wyglądającym jak farba lateksowa - odpowiadał z kolei na słowa wójta pan Krzysztof.