Zamek jak z "Gry o Tron" jest niedaleko Gorzowa! Można tu zwiedzić salę tortur!

O czym mowa? O zamku w Międzyrzeczu (dojazd autem z Gorzowa w 30 minut, pociągiem w około 50 minut), który jest częścią Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

Musicie wiedzieć, że to wyjątkowa budowla.

"Historia zamku w Międzyrzeczu sięga IX w. kiedy nasi przodkowie wybudowali gród u ujścia Paklicy do Obry. Położenie ufortyfikowanej osady zdecydowało o jej nazwie - Międzyrzecz. Mieszkańców chronił wał ziemny, a także nurty rzek i bagna. W 1001 r. w pobliżu osiedlili się benedyktyńscy mnisi, którzy zostali zamordowani w nocy z 10 na 11 listopada 1003 r. i potem trafili do panteonu świętych.

Niemiecki kronikarz Thietmar odnotował, że podczas rajdu na Poznań król niemiecki Henryk II zatrzymał się w klasztorze świętych braci i z szacunku dla ich prochów nakazał oszczędzić pobliski Międzyrzecz. Potem gród zajęli Pomorzanie. Odbił go w 1094 r. Bolesław Krzywousty. W połowie XIV w. z rozkazu ówczesnego króla Kazimierza Wielkiego w miejscu wałów ziemnych wzniesiono mury z kamieni i cegły. I tak rozpoczęła się historia międzyrzeckiego zamku”.