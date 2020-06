Zamek w Lubniewicach wkrótce będzie otwarty dla turystów. My już byliśmy w środku. Oprowadzał nas książę

Zamek w Lubniewicach od 25 lat stoi zamknięty. Jest nadzieja, że wkrótce się to zmieni. Przynajmniej tak zapewniali w środę książę Jan Lubomirski - Lanckoroński, właściciel zamku wraz z Radosławem Sosnowskim - burmistrzem Lubniewic.

Książę Jan osobiście oprowadzał po zamku dziennikarzy. - Trochę go spolszczyliśmy, m.in. portretami przodków - już na holu J. Lubomirski - Lanckoroński zaczął opowiadać historię swojego rodu. Na każdym kroku poustawiane są pamiątki rodziny Lubomirskich.

Była biblioteka jest teraz osobistym gabinetem księcia, a były gabinet zamieniono w salę królewską, gdzie wiszą portrety polskich królów. Zresztą, nie tylko tam. Książę Jan wraz z narzeczoną hrabianką Heleną Mańkowską długo oprowadzali po odnowionych salach. Ale, jak przyznał książę, zamek wciąż nie jest w całości wyremontowany. - Zwiedzanie go będzie więc za opłatą, abyśmy mogli te pieniądze przeznaczyć na dalsze prace - mówił J. Lubomirski - Lanckoroński.

Zamek w Lubniewicach wkrótce będzie otwarty

Kiedy będzie można zajrzeć do środku zamku w Lubniewicach jeszcze dokładnie nie wiadomo. Wiadomo, że na początek będą oprowadzane trzy, cztery grupy dziennie. - Będą to półtora godzinne wycieczki z przewodnikiem. Wszystkie informacje wkrótce powinny się pojawić na stronie urzędu, jak i fundacji - tłumaczył burmistrz Sosnowski.

Otwarcie dla zwiedzających planowane jest w lipcu, ale burmistrz zastrzega, że może to być też sierpień.

- Fajnie byłoby zobaczyć zamek w środku - mówią Anna i Krystian, których spotykamy nieopodal zamku. Właśnie wybrali się do Lubniewic na rodzinną wycieczkę z Szamotuł pod Poznaniem. - Widzieliśmy filmik zachęcający do zobaczenia miasteczka i się wybraliśmy - przyznała para. I dodała, że faktycznie to urocza miejscowość.