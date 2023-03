Zamiast ciasnego garażu będzie nowoczesna remiza. Czekają na to strażacy z Łośna

Mały i ciasny budynek z niewielką salą i bez prawdziwego zaplecza socjalnego służy druhom od lat i od dawna nie spełnia wymogów współczesnej remizy. W tym czasie zmieniały się kolejne pokolenia strażaków, jednostka wzbogacała się o kolejny sprzęt, a strażnica wciąż pozostawała ta sama. Druhom jest coraz trudniej się w niej pomieścić.

Mamy remizę jeszcze poniemiecką, która jest tak mała, że kiedy do środka wjedzie samochód, to nie ma już miejsca, żeby tam wejść czy usiąść. Nie mówiąc o sprzęcie, który jest wszędzie ciasno poupychany. Później tego wszystkiego trzeba szukać, co niepotrzebnie zajmuje czas, a przecież wiadomo, że w przypadku działań ratowniczych liczy się każda minuta - mówi Władysław Potapczuk, prezes OSP Łośno.