Zamiast Kina Cinema 3D, w Gorzowie działać będzie Multikino (sndr)

Jeśli w piątek 7 października wybierzecie się kina w galerii Feeria, to nie pójdziecie już na seans do kina Cinema 3D, ale do Multikina.