Zapasy w Gorzowie z Damianem Janikowskim. Medalista olimpijski gościem gali w I LO

Do rywalizacji na trzech matach przystąpiło blisko 150 młodych zawodników, nie tylko z województwa lubuskiego czy z innych regionów Polski, ale również z różnych państw, jak Niemcy oraz Holandia. – Myślę, że jako organizatorzy stanęliśmy na wysokości zadania. Duża była liczba zawodników, które przyjechały na turniej i ich jakość – mówił nam Radosław Grzybicki, trener zapasów w klubie Sporty Walki Gorzów, gospodarza zawodów.

I to właśnie dzięki niemu w „Puszkinie” pojawił się gość specjalny – brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Londynie w zapasach w klasyku w kat. do 84 kg, a dziś zawodnik MMA Damian Janikowski. Ten był zadowolony z organizacji Gorzów Wrestling Cup. – Przede wszystkim Radosław Grzybicki, który jest moim kolegą, wie, z czym wiążę się taka organizacja zawodów, bo przecież przez wiele lat był sportowcem. Myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, iż są sponsorzy, o których na pewno bardzo ciężko walczyli w klubie. Bez ich pomocy nie byłoby z pewnością nagród. A dla takich upominków przyjeżdżają też młodzi zawodnicy. Oni nie tylko rozwijają się na takich turniejach. Zawsze chcą do domu przywieźć jakieś trofeum. Jeśli więc chodzi o ogólną organizację, to było wszystko, co potrzeba dla młodych zawodników – powiedział dla "GL" medalista mistrzostw świata i Europy.