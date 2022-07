Zaraz znowu w Gorzowie będzie upał. Co wtedy? Może... Nierzym? Wypoczywają tu kolejne pokolenia gorzowian red.

Na Nierzymiu plażują kolejne pokolenia gorzowian. Miejsce nie traci jednak na popularności. Zdjęcie pochodzi sprzed ponad dekady .Teraz w wakacje są tutaj podobne tłumy! arch. GL Zobacz galerię (55 zdjęć)

Prognozy są niemal wszędzie takie same: za chwilę do Gorzowa wróci upał i temperatury po ponad 30 stopni. W takiej sytuacji najlepiej ewakuować się nad wodę. Może do starego, dobrego Nierzymia?