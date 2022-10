Zastrzelenie Ukrainki na Zawarciu miało finał w sądzie. Są trzy uniewinnienia

To sprawą żył cały Gorzów, a głośna była ona nawet w całej Polsce. 11 września 2019 doszło bowiem do brutalnego zamordowania Kristiny V., pięknej 26-letniej Ukrainki. Została ona zastrzelona przez swojego polskiego rówieśnika Pawła R., który nie mógł pogodzić się z tym, że młoda kobieta nie odwzajemnia jego uczuć. Tamtego dnia mężczyzna przyszedł do pralni przy ul. Owczej na Zawarciu, w którym pracowała Ukrainka. Miał ze sobą krótką broń palną. Wycelował w głowę 26-latki i strzelił. Kobieta zginęła na miejscu. Paweł R. uciekł po wszystkim z miejsca zbrodni. Kilka godzin później, gdy na nogi zostały postawione policyjne służby po obu stronach Odry, został zastrzelony przez niemieckich policjantów na przedmieściach Berlina.