Zatrzymania CBŚP w Gorzowie. Rozbito gang złodziei. Same rowery są warte 2,1 mln zł! OPRAC.: Michał Korn

Na terenie Gorzowa Wlkp. rozbito gang złodziei. W kilku miejscach odkryto skradziony towar za ponad 3 mln złotych (same rowery, a jest ich ponad 100, to wysokiej klasy jednoślady o wartości ponad 2,1 mln złotych). Policjanci zatrzymali 7 osób. To efekt współpracy CBŚP i policji niemieckiej. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.