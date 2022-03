Zawarczało na „Jancarzu", ale Bartosz Zmarzlik jeździł w Zielonej Górze

„Szukania jazdy ciąg dalszy. Dzisiaj razem z Mateuszem Bartkowiakiem [junior Stali Gorzów – red.] odwiedziliśmy Zieloną Górę, by pokręcić kółka na innej nawierzchni” – napisał Bartosz Zmarzlik na Facebooku.

Na pierwszym w tym roku treningu na „Jancarzu” próżno było wypatrywać miejscowego asa Bartosza Zmarzlika. Wicemistrz świata w piątek kontynuował swoją wędrówkę po dostępnych do jazdy torach. Po Gnieźnie, Wittstocku i Bydgoszczy, wybór padł Zieloną Górę, gdzie kapitan Stali Gorzów trenował wspólnie z zawodnikami Falubazu.

Jeśli pogoda pozwoli, a prognozy na to wskazują, to w kolejnym tygodniu lubuscy żużlowcy nie poprzestaną na treningach – zaczną ścigać się. W piątek 25 marca gorzowianie Bartosz Zmarzlik i Szymon Woźniak staną do rywalizacji w bydgoskim Kryterium Asów, a na dwa kolejne dni zaplanowane są derbowe mecze sparingowe Falubaz Zielona Góra – Stal Gorzów. Pierwsze spotkanie – w sobotę 26 marca (godz. 16.00) odbędzie się na gorzowskim torze, niedzielny rewanż w Zielonej Górze rozpocznie się o godz. 14.00.