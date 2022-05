Zawodnik Stali Gorzów gorszy od... 21-latki z Niemiec

Zawody przejdą do historii. I to nie tylko dlatego, że przez połowę zawodów spora część żużlowców walczyła z torem, który po popołudniowych opadach deszczu był niezwykle wymagający (organizatorzy dopiero po trzeciej serii wyścigów wpadli na to, że ciężki tor może ubijać polewaczka). Historycznym wydarzeniem był start w zawodach Celiny Liebmann. Niemiecka 21-latka jest pierwszą kobietą, która wystartowała w mistrzostwach świata (dostała bowiem od organizatorów dziką kartę na praski turniej). W turnieju zdobyła 4 punkty i zajęła 14. miejsce, w pokonanym polu zostawiając w klasyfikacji końcowej czterech zawodników, w tym jednego Polaka - Wiktora Przyjemskiego oraz zawodnika Stali Gorzów - Daniela Klimę (w żółto-niebieskich barwach startuje on w U24 Ekstralidze).