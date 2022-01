Zbliżają się Dni Babci i Dziadka. To święta naszych rodzinnych seniorów. Nie zapomnij! Milena Kochanowska

Pomysł świętowania Dnia Babci powstał wcale nie tak dawno, bo 58 lat temu, czyli w 1964 roku, Dnia Dziadka jeszcze później, bo w latach 70. unsplash.com Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Przed nami, jak co roku o tej porze, Dzień Babci i Dzień Dziadka - 21 i 22 stycznia. Honorujemy w ten sposób seniorów rodów, najstarszych członków naszych rodzin, których oczywiście szanować powinniśmy na co dzień, ale cóż, takie jest zadanie wszelkich świeckich świąt, by kogoś lub coś wyróżniać. Co wiemy o tych dwóch dniach?