Zdjęcia Gorzowa jakich nie widzieliście! Tak powstawały ważne budynki i osiedla w naszym mieście. Poznacie je?

Starsze pokolenia pamiętają, ale zapomnieć już mogły, młodsze w ogóle nie mają tych obrazów w swojej pamięci. Wybierzmy się wspólnie w podróż do Gorzowa... kilka dekad temu. Zobaczcie, jak powstawały najważniejsze budynki i miejsca na mapie naszego miasta. Sprawdźcie, czy poznacie po samym zdjęciu, co to za miejsca (spokojnie - dla ułatwienia wszystkie fotografie są podpisane).

Nie jest to żadne odkrycie, ale Gorzów kilkadziesiąt lat temu nie wyglądał tak, jak wygląda dziś. Były budynki, których dziś nie ma i były wielkie tereny, na których dopiero coś budowano i dziś "to" jest. Poza budynkami i ważnymi punktami na mapie miasta zmieniła się też - co również nie dziwne - jego atmosfera i sposób, w jakim spędza się czas w miejskiej przestrzeni. Lata temu funkcjonowały miejsca, w których można było spotkać tłumy gorzowian, a dziś nie ma po nich ani śladu...

Gorzów na starych zdjęciach. Zobacz, jak zmieniło się miasto Tym razem mamy dla Was zdjęcia, których autorem jest znany fotograf Kazimierz Ligocki. To właśnie on przez lata dokumentował to, co dzieje się w Gorzowie. Obecny był na najważniejszych wydarzeniach, pokazywał życie gorzowian, a także samo miasto.

Dla starszych pokoleń te fotografie będą wspomnieniem, a dla młodszych ciekawą nauką, bo... czy wiecie, że na ul. Wełniany Rynek działało kiedyś targowisko? A kojarzycie Gorzów z czasów, gdy nie miał bulwarów i mostu Lubuskiego i wszystko było dopiero w budowie? Pewnie nie, być może też nikt wam wcześniej nie opowiadał, "jak to się kiedyś żyło". Dlatego też poświęćcie chwilę i zobaczcie, jak zmienił się Gorzów na przestrzeni kilku dziesięcioleci. Podkreślimy to raz jeszcze: te zdjęcia to absolutne perełki!

