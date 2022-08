Zdrowe zakupy prosto z pola i sadu. Niedaleko Gorzowa powstał kolejny bazarek!

Rolnik zamiast supermarketu

Wybór produktów jest ogromny, a owoce czy warzywa są zawsze świeże i często można je kupić w cenach niższych niż sklepowe. Co więcej - jak na targ przystało - można też potargować się z handlującymi. Niedaleko Gorzowa powstało kolejne miejsce, w którym zrobimy zdrowe zakupy bez tłumów do kas i bez pośpiechu. To Bazarek na Przystani, który odbywa się w każdą niedzielę w Starym Polichnie przy ulicy Skwierzyńskiej. Choć działa od niedawna, to ma już swoich stałych dostawców i klientów, którzy odwiedzają go co tydzień.

Przeczytaj również: Gorzów. Rolnicy łatwiej sprzedadzą swoje produkty. Skorzystają też mieszkańcy

Sery, jaja i swojskie wędliny

Oprócz świeżych owoców i warzyw od okolicznych rolników, na straganach pojawiają się także lokalne przysmaki i specjały. Można kupić między innymi wiejskie jaja od szczęśliwych kur lub przepiórek, swojskie sery, wędliny, śmietanę i smaczny chleb na zakwasie. Nie brakuje także wystawców, którzy proponują domowe przetwory - kiszoną kapustę, ogórki oraz naturalne i pozbawione konserwantów miody oraz konfitury. A jeśli komuś będzie za mało słodkości ten może wybierać w bogatej ofercie wypieków. Znajdziemy tu między innymi ciasto kruche z rabarbarem albo placek ze śliwkami.