Zdrowotne właściwości gruszek. Znasz je? Zobacz

Gruszki są idealnym wyborem. Mają moc pozytywnych właściwości, są lekkostrawne. Zaletą gruszek jest też fakt, że smaczne i soczyste możemy kupić właściwie przez cały rok. W jej składzie znaleźć można wiele witamin i minerałów, m.in. witaminę A, B1, B2, B6, C, miedź, magnez, potas, jod, bor, wapń czy żelazo. W dodatku 100 gramów tego owocu to zaledwie ok. 50 kcal.